Ваню Дмитриенко сравнили с Шатуновым после концерта в «Лужниках» Продюсер Рудченко сравнил успех Дмитриенко в «Лужниках» с достижениями Шатунова

Успех певца Вани Дмитриенко на сольном концерте на стадионе «Лужники» сравним с достижением солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, оба артиста достигли рекордных показателей по сборам в одном возрасте.

Я бы сравнил успех Вани Дмитриенко с Юрием Шатуновым и Сергеем Жуковым из группы «Руки Вверх». В этом возрасте им удалось достичь рекордных показателей по концертным сборам — что сейчас повторил Иван [Дмитриенко]. Собрать Лужники — это действительно нестандартный показатель. Его команда смогла грамотно выстроить стратегию развития, что привело к такому результату на главной площадке страны. Это подтверждает, что при правильном подходе и профессиональном менеджменте молодой артист может конкурировать с легендами эстрады, — сказал Рудченко.

Он отметил, что всегда верил в потенциал Вани Дмитриенко. По мнению продюсера, артист смог увеличить охват аудитории благодаря смене репертуара и образа.

Ранее Дмитриенко провел сольный концерт на стадионе «Лужники», полностью заполнив трибуны. Артист стал самым молодым российским исполнителем, которому удалось собрать аншлаг на главной концертной площадке страны.