Дрон ВСУ ударил по школе в российском регионе Балицкий: украинский беспилотник атаковал школу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины ударили по школе в селе Водяное, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. В результате атаки были повреждены фасад здания и оконное остекление. Пострадавших нет.

В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа зафиксирована атака БПЛА противника по средней общеобразовательной школе. В момент атаки ни в здании, ни поблизости людей не было, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в числе пострадавших во время атаки украинских дронов на Геленджик есть несовершеннолетние. Всего травмы получили 13 человек, каждому из них оказывается полный спектр медицинской помощи, подчеркнул глава региона.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что трое детей, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ 2 августа, доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое. Глава региона уточнил, что в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах ранения получили 17 жителей.