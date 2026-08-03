Раскрыты новые детали о девочке после возможного заражения ВИЧ в больнице

Раскрыты новые детали о девочке после возможного заражения ВИЧ в больнице Ростовский Минздрав поможет девочке после возможного заражения ВИЧ в больнице

Специалисты ростовского Минздрава начали оказывать медицинскую помощь девочке, которую могли заразить ВИЧ и гепатитом C в азовской больнице, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Ребенку оказывают всю необходимую поддержку.

Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь и поддержка, — сказал собеседник агентства.

По имеющейся информации, девочка могла заразиться из-за антисанитарии. Согласно версии СМИ, врачи многократно использовали одноразовые приборы вместо того, чтобы их утилизировать. Ростовский Росздравнадзор начал проверку в отношении медучреждения.

Ранее стало известно, что инцидентом с заражением ВИЧ и гепатитом С заинтересовались сотрудники прокуратуры. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Тем временем академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что заболеваемость ВИЧ в России сократилась на 40% за последние годы. С его слов, страна добилась таких результатов благодаря бюджетному финансированию дорогостоящих препаратов для ВИЧ-инфицированных граждан.