Росздравнадзор начал проверку больницы и врачей, заразивших девочку ВИЧ

Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области начали проверять Центральную городскую больницу Азова, сообщается на сайте местного отделения ведомства. По сведениям СМИ, в ней заразили девочку ВИЧ и гепатитом С.

В связи с публикациями в СМИ о заражении несовершеннолетней девочки в ГАУ РО ЦГБ г. Азова Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выясняет обстоятельства произошедшего инцидента, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, инцидент произошел с 11-летней девочкой. Ее инфицировали из-за антисанитарии. Согласно версии СМИ, врачи многократно использовали одноразовые приборы вместо того, чтобы их утилизировать.

Ранее государственный центр вирусологии «Вектор» начал разрабатывать мРНК-вакцины против ВИЧ. Ее также смогут принимать для борьбы с оспой обезьян и клещевым энцефалитом.

Кроме того, эксперт ВОЗ Андрей Демин предложил включить тест на ВИЧ-инфекцию в программу диспансеризации. Он напомнил, что инфекция входит в список десяти глобальных угроз здоровью людей.