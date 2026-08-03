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03 августа 2026 в 11:53

Европа понесла колоссальные убытки из-за аномальной жары

Ущерб от аномальной жары в Европе составил €3 млрд

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Европе пришлось понести издержки в размере более €3 млрд (274 млрд рублей) из-за пожаров и аномальной жары, сообщает Financial Times со ссылкой на собственное исследование. За первые месяцы пожароопасного сезона сгорело порядка 0,5 млн гектаров.

Лесные пожары и периоды аномальной жары, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, уже обошлись в этом году более чем в €3 млрд, — сообщили журналисты.

Отмечается, что Европа столкнулась с одним из самых жарких периодов за последние несколько лет. Больше всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Французский президент Эммануэль Макрон отмечал, что его страна столкнулась с наибольшим количеством природных пожаров за весь период после Второй мировой войны.

Ранее в Германии более 100 городов и округов ввели ограничения на потребление воды в связи с аномальной жарой. Лидером по введению мер стал Мюнхен, где в июле запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть автомобили.

Ранее сообщалось, что число жертв аномальной жары в Южной Корее с начала сезона достигло 13 человек. С 15 мая по 31 июля в стране зарегистрирован 1781 случай заболеваний, связанных с перегревом.

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