Киев не сможет компенсировать ущерб, причиненный России в результате атак ВСУ на мирное население и гражданские объекты, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет о сумме свыше 1 трлн рублей. При этом собственные потребности Украины в восстановлении оцениваются почти в $600 млрд (46,82 трлн рублей), указал он.

Разговоры о том, что Киев когда-либо сможет в полном объеме компенсировать ущерб Донбассу, выглядят, мягко говоря, малореалистично. Даже международные оценки говорят о том, что собственные потребности Украины в восстановлении уже оцениваются почти в $600 млрд в течение ближайшего десятилетия, что почти втрое превышает ее годовой ВВП, — отметил Волошин.

По его словам, бремя компенсации также должны понести страны, которые поддерживали эскалацию конфликта и «финансировали военную машину Киева». Волошин подчеркнул, что западные лидеры обязаны осознавать ответственность за разрушение городов и социально значимых гражданских объектов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что три человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по Рыльску. Он отметил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.