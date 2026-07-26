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26 июля 2026 в 14:33

Появились кадры разрушительного урагана на юге России

В Сети появились кадры мощного урагана в Ростовской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Telegram-канал SHOT опубликовал видео последствий мощного урагана в Ростовской области. Стихийное бедствие обрушилось на регион в субботу, 25 июля.

Один из пользователей выложил видео со свадебного банкета. На кадрах видно, как шквальный ветер разбивает окна и переворачивает мебель. На другом ролике туристы пытаются спасти улетающие палатки.

По данным источника, наиболее разрушительные последствия урагана зафиксированы в Ростове-на-Дону и в окрестностях города. Ветер вырывал с корнем деревья, сносил остановки и рекламные щиты, а также повредил окна с балконами.

В одном из жилых комплексов ветер снес пост охраны. Очевидцы отметили, что находившегося внутри мужчину увезли домой на скорой помощи.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды были задержаны восемь поездов «Таврия». На 12:00 мск задержки составили от четырех до восьми часов, в том числе на маршрутах в Крым, Москву, Санкт-Петербург, а также Адлер и Новороссийск.

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