Удар стихии парализовал движение поездов в российском регионе

Восемь поездов «Таврия» были задержаны из-за непогоды в Ростовской области, сообщил оператор «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале. На 12:00 мск задержки составили от четырех до восьми часов, в том числе на маршрутах в Крым, Москву, Санкт-Петербург, а также Адлер и Новороссийск.

Сегодня, 26 июля 2026 года, из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области по состоянию на 12:00 мск следуют с опозданием поезда «Таврия», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что в Ростове-на-Дону из-за непогоды отключилась тяговая подстанция, что привело к задержке 27 пассажирских составов. Также вышли из строя автоматические системы регулировки движения, время опоздания поездов составило от получаса до четырех часов.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за шквалистого ветра, гроз и проливных дождей без света остались жители 15 сел и городских округов. Стихия также спровоцировала сбои в подаче воды, десятки деревьев рухнули на проезжую часть и провода.