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26 июля 2026 в 14:54

Азаров раскрыл, чем Украина может заменить атакованные порты

Азаров заявил о наличии у Украины семи сухопутных маршрутов вместо портов

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Семь сухопутных маршрутов остаются у Украины вместо портов, по которым наносят удары российские военные, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире «Соловьев Live». Такой вариант, по мнению политика, остается основным для перемещения грузов. Комментируя обстрелы портовой инфраструктуры, применяемой в интересах ВСУ, Азаров указал на ограниченность выбора у украинской стороны.

Единственный путь остается вот через Румынию действительно. Но там железнодорожная ветка, то есть надо перегружать, и там мост через залив. Мост, по-моему, этот — все время там его разрушают, он восстанавливается. Но это очень ненадежный транзит. Остались только сухопутные переходы. Там их семь сухопутных переходов, — сказал он.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что Украина практически потеряла возможность вывозить товары по Черному морю из-за российских ударов по гаваням, которые Киев задействует в военных операциях. По оценке политика, страна балансирует у черты экономического краха.

Кроме того, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия добьется перелома на линии боевого соприкосновения, а Украина может утратить статус дееспособного и полноценного государства. По оценке политолога, ключевое значение приобретет ситуация под Одессой, которую российские подразделения уже сейчас практически отрезали от морских поставок.

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Николай Азаров
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