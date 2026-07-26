«Русские победят»: в США объяснили, во что превращается Украина Профессор Миршаймер заявил о превращении Украины в нефункционирующую страну

Россия одержит победу на фронте, а Украина рискует перестать существовать как полноценное функционирующее государство, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала. По его мнению, решающим фактором станет кампания в Одессе, которую российские силы уже фактически блокируют как порт.

У русских огромные запасы бомб, ракет и дронов, и они действительно наносят по Украине массированные удары. Думаю, сейчас самое важное — это кампания в Одессе. Русские, по сути, уже заблокировали ее как порт. <…> Все это вместе с проблемами Украины на поле боя, <…> на мой взгляд, гарантирует, что русские победят в конфликте, — сказал он.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что потеря украинскими силами Славянска и Краматорска в ДНР может подтолкнуть Запад к вводу своих войск на территорию Украины. По прогнозу аналитика, подобный сценарий чреват катастрофой.

Кроме того, председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил, что глава Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Михаил Драпатый и другие украинские официальные лица являются законными целями для ВС России. Он охарактеризовал их как террористов, которым безразлична судьба украинского народа.