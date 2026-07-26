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26 июля 2026 в 09:26

«Окажутся в бою»: Запад может пойти на дерзкий шаг на Украине

Аналитик Меркурис: Запад может отправить свои войска на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После утраты украинцами контроля над Славянском и Краматорском в ДНР Запад может отправить свои военные контингенты на Украину, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, такое развитие событий приведет к катастрофическим последствиям.

Конечно, как только вы вводите войска в зону боевых действий, они неизбежно окажутся в бою. <…> Возник бы реальный риск столкновения с закаленной в боях, очень профессиональной и технологически продвинутой армией России, — подчеркнул Меркурис.

Ранее сообщалось, что предстоящие учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой к вводу европейского военного контингента на Украину. Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что цель маневров — не только повышение оперативной совместимости союзных сил, но и, вероятно, отработка возможного развертывания европейских военных на украинской территории.

До этого начальник ВС Бельгии Фредерик Вансина заявил, что ЕС активно поддерживает Украину для затягивания конфликта, чтобы выиграть время для собственного перевооружения. По словам генерала, помощь Киеву направлена на сдерживание РФ до момента, когда Европа сможет противостоять ей самостоятельно.

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