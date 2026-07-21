В Европарламенте заявили о подготовке к вводу войск на Украину

В Европарламенте заявили о подготовке к вводу войск на Украину Депутат Картайзер: учения «коалиции желающих» приведут к вводу войск на Украину

Предстоящие учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой к вводу европейского военного контингента на Украину, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер. По его словам, цель маневров — не только повышение оперативной совместимости союзных сил, но и, вероятно, отработка возможного развертывания европейских военных на украинской территории, передают «Известия».

Цель этих маневров, помимо повышения оперативной совместимости союзных войск, похоже, заключается в подготовке к возможному развертыванию европейских сил на Украине, — отметил Картайзер.

До этого начальник ВС Бельгии Фредерик Вансина заявил, что ЕС активно поддерживает Украину для затягивания конфликта, чтобы выиграть время для собственного перевооружения. По словам генерала, помощь Киеву направлена на сдерживание РФ до момента, когда Европа сможет противостоять ей самостоятельно.

Также политолог Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru заявил, что жители стран Евросоюза потеряли бдительность и не до конца оценивают риски, связанные с политикой их правительств в отношении Украины и России. Он констатировал, что правящие элиты на Западе используют безразличие граждан, чтобы продвигать свою военную повестку.