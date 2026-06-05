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05 июня 2026 в 17:55

Политолог назвал главную опасность для граждан Европы

Политолог Килинкаров: потеря бдительности граждан Европы может привести к войне

Фото: teutopress GmbH/imago stock&people/Global Look Press
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Жители стран Евросоюза потеряли бдительность и не до конца оценивают риски, связанные с политикой их правительств в отношении Украины и России, таким мнением с NEWS.ru поделился политолог Спиридон Килинкаров. Он констатировал, что правящие элиты на Западе используют безразличие граждан, чтобы продвигать свою военную повестку.

Жители стран Европейского союза потеряли бдительность и не до конца оценивают риски, связанные с политикой, проводимой их правительствами в отношении Украины и России. Правящие элиты Европы в полной мере используют безразличие граждан Евросоюза, чтобы продвигать свою военную повестку, — считает Килинкаров.

Эксперт также не исключил, что ситуация, которая складывается в Европе, может однажды привести к тому, что невозможное станет неизбежным. По его словам, речь идет о прямом конфликте России и НАТО.

Сегодня это кажется невозможным. Но ведь был период, когда нам казался невозможным прямой конфликт Украины и России. Поэтому нынешняя политика европейских правящих элит может привести к тому, что в какой-то момент европейцы утром проснутся, а война уже у порога, — подытожил собеседник.

Ранее начальник ВС Бельгии Фредерик Вансина заявил, что ЕС активно поддерживает Украину для затягивания конфликта, чтобы выиграть время для собственного перевооружения. По словам генерала, помощь Киеву направлена на сдерживание РФ до момента, когда Европа сможет противостоять ей самостоятельно.

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