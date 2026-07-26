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26 июля 2026 в 14:57

Пенсионер разгромил машины и попал в больницу

Петербуржца госпитализировали после погрома припаркованных во дворе машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге 69-летний пенсионер разгромил стекла у припаркованных машин во дворе на проспекте Энергетиков, сообщает ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале. После происшествия мужчина упал и ударился головой о лобовое стекло одного из автомобилей, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии.

После подачи заявления владельцами пострадавших машин полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Меру пресечения пока не избирали из-за тяжелого состояния пенсионера.

Ранее экскаватор ковшом разгромил витрину цветочного магазина на западе Москвы. Инцидент произошел ранним утром на улице Коштоянца. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, после разрушения фасада водитель спецтехники попытался сбежать с места ДТП прямо на экскаваторе.

До этого уличный кот устроил погром в ветеринарной клинике в Израиле. Видео с инцидентом опубликовали в соцсетях и сравнили со сценой из боевика. Кота подобрали на улице и привезли на осмотр, но он оказался против.

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