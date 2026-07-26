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26 июля 2026 в 13:48

Поисковики нашли след пропавшего в красноярском лесу пенсионера

В Красноярском крае вышли на след пропавшего 78-летнего пенсионера

Фото: vk.ru/la_krsk
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Поисковики обнаружили след, который может принадлежать 78-летнему мужчине, пропавшему в Красноярском крае 23 июля, сообщила пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». По данным отряда, след ведет в сторону железной дороги и сейчас проверяется специалистами.

Найден одиночный след, ведущий в сторону железной дороги, сейчас его отрабатывают кинологический расчет объединения «Азимут» и беспилотник, — говорится в сообщении.

По информации поисковиков, за время операции было пройдено более 780 километров маршрутов. Ежедневно в поисках участвуют около 50 человек, при этом добровольцам по-прежнему требуются помощники и квадроциклы для обследования труднодоступной местности.

Ранее в Приморском крае спасатели нашли тело 60-летнего мужчины, пропавшего после похода в лес за грибами. Житель Партизанского округа ушел из дома 24 июля и не вернулся в назначенное время.

До этого в Тосненском районе Ленинградской области обнаружили тело пропавшей 12-летней девочки. Предварительно, следствие рассматривает версию о криминальном характере ее смерти.

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