Стала известна судьба пропавшего в Приморье грибника В Приморье нашли тело пропавшего после похода за грибами мужчины

Спасатели нашли тело 60-летнего мужчины, пропавшего после похода в лес за грибами в Приморском крае, сообщили в управлении МЧС России по региону. Житель Партизанского округа ушел из дома 24 июля и не вернулся в назначенное время.

В ходе проведения поисковых мероприятий в двух километрах от поселка Николаевка спасателями было обнаружено тело мужчины и передано сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

Информация о пропаже жителя Приморского края поступила в МЧС утром. В ходе поисков спасатели обнаружили мужчину в двух километрах от поселка Николаевка и передали тело сотрудникам полиции. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего и точную причину гибели мужчины.

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