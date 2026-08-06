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06 августа 2026 в 11:03

«Чуть на тот свет не ушла»: россиянка чудом выжила после укуса змеи

В Приморье пенсионерка попала в реанимацию после укуса ядовитой змеи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Приморье 74-летняя пенсионерка едва не умерла после встречи с ядовитой змеей, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Все случилось на острове Шкота — женщина гуляла, и рептилия неожиданно напала на нее.

Чуть на тот свет не ушла, — вспоминает пострадавшая, слова которой передают авторы канала.

После укуса у женщины резко упало зрение, пропал слух, началась тошнота, а потом она стала терять сознание. Родные пенсионерки вовремя заметили, что ей плохо, и сразу повезли в больницу.

В медучреждении пациентку отправили в реанимацию. Врачи поставили капельницы и провели противошоковую терапию — состояние удалось стабилизировать.

В конце июля гадюка напала на дачницу прямо на огороде в подмосковном Раменском. Змея вцепилась в левую руку женщины, из места укуса пошла кровь и мгновенно начала расти опухоль. Врачам тогда удалось спасти россиянку.

В начале прошлого месяца подмосковные врачи спасли восьмилетнего мальчика, пострадавшего от укуса гадюки. Рептилия напала на ребенка, когда тот попытался ее погладить.

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