Военэксперт поставил точку в споре о повторении ВСУ курского сценария Военэксперт Дандыкин: у ВСУ нет сил на повторное вторжение в Курскую область

У Вооруженных сил Украины нет необходимого количества ресурсов и личного состава для организации повторного вторжения в приграничные районы РФ, в том числе в Курскую область, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, максимальные действия, на которые сейчас способны украинские войска, ограничиваются лишь мелкими диверсионными вылазками.

После разгрома под Курском у ВСУ не осталось сил на новые попытки вторжения в приграничные регионы России. Максимум, что они смогут, — пытаться устраивать диверсии, теракты, небольшие вылазки, как в Запорожье. Но и там ВС РФ их разбили. Российские войска все отслеживают и контролируют. Мы учли опыт событий в Курской области. Новые попытки диверсий ВСУ будут, но с печальным для них концом. Для Киева это дорога в один конец, — высказался Дандыкин.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ущерб от действий Вооруженных сил Украины в Курской области составил 504,9 млрд рублей. По ее словам, специалисты осмотрели 186 населенных пунктов региона.