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06 августа 2026 в 10:38

Военэксперт поставил точку в споре о повторении ВСУ курского сценария

Военэксперт Дандыкин: у ВСУ нет сил на повторное вторжение в Курскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У Вооруженных сил Украины нет необходимого количества ресурсов и личного состава для организации повторного вторжения в приграничные районы РФ, в том числе в Курскую область, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, максимальные действия, на которые сейчас способны украинские войска, ограничиваются лишь мелкими диверсионными вылазками.

После разгрома под Курском у ВСУ не осталось сил на новые попытки вторжения в приграничные регионы России. Максимум, что они смогут, — пытаться устраивать диверсии, теракты, небольшие вылазки, как в Запорожье. Но и там ВС РФ их разбили. Российские войска все отслеживают и контролируют. Мы учли опыт событий в Курской области. Новые попытки диверсий ВСУ будут, но с печальным для них концом. Для Киева это дорога в один конец, — высказался Дандыкин.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ущерб от действий Вооруженных сил Украины в Курской области составил 504,9 млрд рублей. По ее словам, специалисты осмотрели 186 населенных пунктов региона.

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