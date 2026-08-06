Экс-футболист сборной России раскрыл, как «Локомотиву» выйти из кризиса Булыкин: «Локомотив» вернет уверенность в случае победы над «Акроном»

В случае победы над «Акроном» у «Локомотива» есть шанс вернуть уверенность и наладить выступления в Российской-премьер лиге (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, после ухода нескольких футболистов состав команды продолжает комплектоваться.

Самое главное — хорошо сыграть и тренерскому штабу хорошо настроить команду на матч с «Акроном». Им очень важно взять три очка. Если они победят, то вернут уверенность и будет совсем другая ситуация. Сейчас в «Локомотиве» идет формирование команды. Я думаю, там еще молодые футболисты хорошие, мы это увидели в кубковом матче с ЦСКА. И сейчас до конца еще команда не сформировалась. Еще месяц будет открыто трансферное окно, — сказал Булыкин.

Он добавил, что «Локомотив» не раз выходил из сложных ситуаций и проявлял характер. По мнению Булыкина, эта команда нравится всем, потому что в стартовом составе играют восемь-девять россиян.

Этим подкупает «Локомотив», и многие начинают за них болеть. Команда состоит из молодых российских ребят, которые потом становятся кадрами для сборной России, — сказал Булыкин.

После двух туров РПЛ у «Локомотива» лишь одно очко. Матч против «Акрона» пройдет 8 августа в 18:00 мск.

Ранее экс-игрок красно-зеленых Сергей Гуренко заявил, что защитник Георгий Джикия не является усилением для «Локомотива». При этом он отметил, что уважает спортсмена как футболиста.