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06 августа 2026 в 12:35

Названы страшные последствия употребления продуктов с кишечной палочкой

Эндокринолог Самойлова: продукты с кишечной палочкой могут поразить почки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Продукты, зараженные кишечной палочкой, могут привести к поражению почек, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова. По ее словам, при появлении диареи с кровью необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Кишечная палочка — это бактерия, которая в определенных количествах является нормальным обитателем кишечника человека и животных. Однако существуют ее патогенные штаммы, которые при попадании в организм с пищей могут вызывать тяжелые пищевые отравления и токсикоинфекции. В особо тяжелых случаях, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом, инфекция может привести к гемолитико-уремическому синдрому — осложнению, поражающему почки. При появлении кровавой диареи или высокой температуры необходимо немедленно обратиться к врачу, — поделилась Самойлова.

Она пояснила, что кишечная палочка чаще всего распространяется через фекальное загрязнение, вызванное нарушением санитарных правил, неправильным хранением или недостаточной термической обработкой мясных продуктов. По словам врача, инкубационный период заболевания варьируется от нескольких часов до четырех дней. Специалист предупредила, что основные симптомы включают интенсивные спазмы и боли в животе, а также тошноту и рвоту.

Ранее эксперты Роскачества обнаружили бактерии кишечной палочки в бургерах пяти крупных сетей фастфуда. Проверка охватила 20 популярных брендов.

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