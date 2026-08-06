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06 августа 2026 в 12:25

Офтальмолог развеяла миф о связи острого зрения и здоровья глаз

Офтальмолог Кузнецова: острота зрения не указывает на здоровье глаз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Острота зрения не указывает на отсутствие глазных заболеваний, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог Оксана Кузнецова. Она отметила, что незаметно могут развиваться глаукома, возрастная макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия.

На ранних стадиях глаукома может протекать бессимптомно, но без своевременной диагностики и лечения она способна привести к полной слепоте. Поэтому оценка внутриглазного давления, полей зрения и зрительного нерва не менее важна, чем чтение таблицы, — рассказала Кузнецова.

Офтальмолог подчеркнула, что пациентам с сахарным диабетом рекомендуют посещать офтальмолога не реже раза в год. По ее словам, при диабете первого типа осмотры начинают через пять лет после дебюта болезни.

Ранее офтальмолог Марина Илюхина рассказала, что сахарный диабет, выраженная близорукость и гипертония повышают риск развития глаукомы. Среди других негативных факторов она выделила перенесенные травмы глаз или операции на органе зрения.

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