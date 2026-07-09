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09 июля 2026 в 16:15

Россиян предупредили о факторах риска развития глаукомы

Врач Илюхина: сахарный диабет повышает риск развития глаукомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сахарный диабет, выраженная близорукость и гипертония повышают риск развития глаукомы, пишет «Радио 1» со ссылкой на заведующую офтальмологическим отделением Химкинской клинической больницы Марину Илюхину. Среди других негативных факторов она выделила перенесенные травмы глаз или операции на органе зрения.

Нужно быть особенно внимательными и посещать врача не реже раза в год независимо от возраста, если у ваших близких родственников есть глаукома, так как наследственность играет огромную роль. То же относится к тем, у кого имеются сопутствующие заболевания — сахарный диабет, выраженная близорукость или гипертония. Еще одна группа риска — те, кто перенес травмы глаз или операции на глазах либо длительно принимает гормональные препараты — стероиды, — подчеркнула Илюхина.

Ранее офтальмолог Антон Казанцев заявил, что одной из самых серьезных ошибок летом является ношение некачественных солнцезащитных очков без UV-фильтра. По его словам, расширение зрачка усиливает вредное воздействие излучения на глаза.

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