Офтальмолог назвал пять привычек, которые портят зрение летом Офтальмолог Казанцев: очки без UV-фильтров опасны для зрения

Существуют пять летних привычек, которые могут негативно сказаться на зрении, рассказал офтальмолог, кандидат медицинских наук Антон Казанцев в беседе с Lenta.ru. По словам врача, одной из самых опасных ошибок является использование дешевых солнцезащитных очков без UV-фильтра. Из-за расширения зрачка глаза получают еще больше вредного излучения, чем без очков.

Категорически не рекомендуется открывать глаза под водой, необходимо использовать герметичные очки для плавания, а после купания промывать глаза чистой водой или физиологическим раствором. Линзы лучше снимать сразу же после выхода из водоема, — добавил офтальмолог.

Казанцев предупредил, что накопленное воздействие ультрафиолета может привести к повреждению роговицы, развитию катаракты и возрастной макулярной дистрофии. Он рекомендовал выбирать очки с маркировкой UV400 или «100% UV protection» и носить их даже в пасмурную погоду. Еще одной распространенной проблемой врач назвал сухой воздух от кондиционеров. По его словам, из-за быстрого испарения слезной пленки могут появиться резь, жжение, ощущение инородного тела и временное ухудшение зрения.

Казанцев также предупредил об опасности купания в открытых водоемах без защиты глаз. Вода может содержать бактерии, грибки и частицы, которые способны вызвать конъюнктивит и кератит. Особенно осторожными, по словам специалиста, должны быть люди, использующие контактные линзы.

Пятой вредной привычкой врач назвал длительное пребывание на солнце без отдыха и перегрев. В жару меняется состояние сосудов, колеблется внутриглазное давление и ухудшается состояние слезной жидкости.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян заявил, что на ожог сетчатки могут указывать снижение остроты зрения, искажение линий, появление «плавающих» объектов перед глазами, ощущение пелены и стойкое темное пятно в поле зрения. При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо обратиться к врачу.