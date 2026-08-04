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04 августа 2026 в 12:50

Офтальмолог напомнил об опасных последствиях плавания в линзах

Офтальмолог Гозиев: плавание в линзах чревато развитием кератита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Плавание в линзах чревато развитием кератита — воспаления роговицы, заявил LIFE.ru офтальмолог Сино Гозиев. Наибольшую опасность представляет акантамеба — микроорганизм, который обитает в пресной и водопроводной воде. Акантамебный кератит может протекать крайне тяжело, при этом это заболевание встречается достаточно редко.

Купание в контактных линзах — это не безобидная привычка. Основная опасность связана не с самой водой, а с тем, что линза становится своеобразной «ловушкой» для микроорганизмов. Они могут задерживаться на ее поверхности и дольше контактировать с роговицей. Однократное купание в линзах не означает, что обязательно возникнет осложнение. У многих людей никаких последствий не бывает. Но проблема в том, что заранее невозможно определить, попадет ли на линзу опасный микроорганизм именно в этот раз, — подчеркнул Гозиев.

По его словам, опасность подстерегает при контакте с разными видами воды. Наиболее рискованными считаются пресные водоемы — реки, озера и пруды, где могут обитать различные микроорганизмы. Морская вода тоже небезопасна: в ней способны накапливаться бактерии и загрязнения. В бассейнах хлорирование снижает количество микробов, но не делает воду стерильной, а химические вещества могут раздражать глаза.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян заявил, что детям можно начинать пользоваться контактными линзами с 8–10 лет. По его словам, в отдельных случаях по медицинским показаниям возможен более ранний старт — под строгим контролем родителей.

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