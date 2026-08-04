Поиски Усольцевых: последние новости 4 августа, кто мог выжить, наследство

Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Какие последние новости об их исчезновении и поисках известны сегодня, 4 августа?

Кто из семьи Усольцевых мог выжить в тайге

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Когда они перестали выходить на связь, были организованы поиски, которые продолжаются до сих пор.

Знакомый Усольцевых Валентин Дегтерев считает, что члены пропавшей семьи могут находиться в разных местах, и предположил, что Сергей Усольцев, в отличие от супруги и маленькой дочери, мог остаться жив. Он обосновывает свое мнение активностью телефонов и соцсетей мужчины после исчезновения.

«Вполне возможно, что Сергей жив. А вот жена и ребенок погибли где-то недалеко от поселка. Я уверен в этом почти на 100%», — заявил он.

По мнению Дегтерева, Усольцевых не смогут найти.

«Сердце болит за них. Конечно, очень хотелось бы, чтобы они нашлись, пусть живут где угодно, но, к сожалению, надежды мало», — сказал он.

Следствие рассматривает две основные версии исчезновения Усольцевых — несчастный случай и криминальную, сообщила помощник руководителя СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.

По ее словам, сейчас следствие сосредоточено на процессуальных действиях, не связанных с полевыми выходами.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о наследстве Усольцева

Состояние Сергея Усольцева может достигать 700 миллионов рублей, сообщил aif.ru Валентин Дегтерев.

«У него, по имеющейся информации, на счетах находится около 100 миллионов рублей. Плюс к этому — 50 процентов акций предприятия, которое выпускает краску. Если посчитать все вместе: ценные бумаги, дом, машину и прочее имущество, то выходит сумма порядка 600–700 миллионов рублей», — сообщил знакомый семьи.

Дегтерев предположил, что в скором времени лица, претендующие на наследство, могут начать делить активы Усольцева.

«Кому достанется это наследство, не могу точно сказать, но, скорее всего, все получит его старшая дочь. Думаю, что процесс скоро запустится: заинтересованные лица подадут документы на признание семьи умершими, и наследство начнут делить. К этому все и идет», — заявил он.

Как долго будут искать Усольцевых

Поиски Усольцевых продолжаются и будут идти до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут какую-либо информацию об исчезновении семьи, заявила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Уголовное дело закрывать не планируем. А значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. У таких дел нет сроков давности. Всех, кто что-либо мог знать о деталях исчезновения, опросили не один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — пояснила она.

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