Нутрициолог раскрыла, какой соус считается наиболее вредным

Готовый майонез из магазина — это самый калорийный соус, у которого совершенно нет полезных свойств, заявила в беседе с «Радио 1» нутрициолог Ольга Панова. Такая заправка содержит обилие жиров и сахара в составе — она провоцирует у человека еще больший аппетит.

Мозг не получает сигнал «стоп», и вы можете съесть порцию [еды с майонезом] в два-три раза больше обычной. Особенно опасны готовые соусы из магазина. В майонезе производители используют дешевые растительные масла и стабилизаторы. Овощной салат — это примерно 50 килокалорий, добавляем в него ложку майонеза — и это уже 230 килокалорий. Майонез — самый калорийный соус, внутри которого нет полезных свойств, — предупредила Панова.

Врач призвала ответственно относиться к рациону и строго дозировать порции. Вредные соусы, по ее мнению, допустимо добавлять в еду только во время больших праздников.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что не стоит перекусывать бутербродами с колбасой и запивать их лимонадом в жару. По ее словам, такое питание может вызвать не только замедление пищеварения, но и запоры.