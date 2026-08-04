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04 августа 2026 в 15:08

«Вижу большой потенциал»: стало известно, где будут учиться дети Ираклия

Певец Иракли сообщил, что считает перспективным обучение сыновей в России

Иракли Пирцхалава Иракли Пирцхалава Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В беседе с NEWS.ru певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) сообщил, что считает перспективным обучение сыновей Ильи и Александра в России. По словам артиста, раньше его дети учились за рубежом, но сейчас очевидно, что российское образование не хуже.

Я вижу большой потенциал развития сыновей — в России. Они учились в Барселоне, потом в Грузии, после ковида вернулись в Москву. Здесь замечательно, — подчеркнул артист.

Он добавил, что хорошее образование важнее для детей, чем наличие собственной квартиры. Александр и Илья, по словам Иракли, знают четыре языка и играют на двух музыкальных инструментах.

Я выбираю вкладывать в образование. Они очень любят развиваться, учиться. Увлекаются разными видами спорта — борьбой, баскетболом. Старший сын играет на фортепиано и на гитаре. Младший прекрасно рисует, он учится в художественной школе, — поделился исполнитель.

Ранее Иракли рассказал, что не смог сохранить брак с Еленой Гребенщиковой из-за разных взглядов на совместное будущее. По словам артиста, он хочет еще детей, а Елена — нет. Несмотря на это, им удалось остаться друзьями ради общих сыновей.

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