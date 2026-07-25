Иракли рассказал о партнерских отношениях с бывшей женой

Российский певец грузинского происхождения Иракли Пирцхалава на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» заявил, что сохраняет партнерские отношения с бывшей женой Еленой Гребенщиковой. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, он получил много хейта после известий о расставании.

Да, мы получили много хейта [из-за расставания]. <...>«Ставка на любовь» — это не прямой эфир с чемпионата мира по футболу. Это снималось полгода назад, поэтому мы говорим правду, какая она есть. Мы разошлись, но это не значит, что мы перестали быть семьей. Я действительно уважаю ее мнение и личное развитие. Я хочу детей, а она нет. Вот такая сложилась несостыковочка. Я был бы самый счастливый грузин, если бы она захотела рожать, — заявил Иракли.

Ранее певец Дмитрий Колдун предположил, что «Новой Фабрике звезд» будет сложно добиться такой же популярности, как у предшествующего проекта, из-за отсутствия у артистов собственного материала. По его словам, на рейтинги шоу также повлияет большая конкуренция на интернет-площадках.