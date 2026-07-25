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25 июля 2026 в 20:20

Колдун объяснил разницу старой «Фабрики звезд» и современных шоу

Колдун: «Новой Фабрике Звезд» будет сложно добиться прежней популярности

Дмитрий Колдун Дмитрий Колдун Фото: NEWS.ru
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Российский певец Дмитрий Колдун заявил на мероприятии в Завидово «Спорт. Музыка. РУ.ТВ», что «Новой Фабрике Звезд» будет сложно добиться такой же популярности, как у предшествующего проекта. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на рейтинги шоу также повлияет большая конкуренция в интернет-площадках.

Мне сложно судить о том, как это будет, всему свое время. Дело в том, что «Фабрика звезд» — это последний проект, который давал исполнителям репертуар. После этого у артистов было мало именно песен. Я стал не исключением — у меня после «Фабрики» не было ни одной песни. Считайте, что я как будто в «Голосе» поучаствовал, хотя его еще не было. Поэтому, я думаю, сейчас очень большая конкуренция в интернете, но это будет очень сложно сделать, — отметил Колдун.

Ранее певица Дарья Клюшникова заявила о быстром взрослении 14-летнего сына Андрея. Она отметила, что сейчас подросток проводит время в деревенском доме ее родителей под Воронежем.

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