Финал «Миссис Россия» собрал самых красивых претенденток на титул: фото

Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия» прошел 15 августа в Москве в Театральном центре «На Плющихе». За титул боролись самые привлекательные представительницы прекрасного пола среди замужних женщин.

«Миссис Россия» — это ежегодный российский национальный конкурс красоты. Одной из главных задач мероприятия является повышение престижа материнства. Ведущим юбилейного XXV конкурса стал исполнитель Дмитрий Колдун. В состав жюри вошли певица Анжелика Агурбаш, хореограф Евгений Папунаишвили, певица Наталья Гулькина, телерадиоведущая Татьяна Визбор, «Миссис Москва — 2025» Марина Куклачева и композитор Григорий Гладков.

Титул среди замужних женщин в 2025 году завоевала представительница Урала 37-летняя Екатерина Семенова. Ей вручили главный приз — авторскую эксклюзивную корону ручной работы.

Второй по значимости титул — «Гран-при миссис Россия — 2025» взяла Юлия Смолякова из Самары. Всего в конкурсе приняли участие 46 мам из 22 городов, среди которых были жены героев СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные матери.

