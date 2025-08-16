Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 01:30

Финал «Миссис Россия» собрал самых красивых претенденток на титул: фото

Екатерина Семенова стала победительницей XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин Екатерина Семенова стала победительницей XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия» прошел 15 августа в Москве в Театральном центре «На Плющихе». За титул боролись самые привлекательные представительницы прекрасного пола среди замужних женщин.

«Миссис Россия» — это ежегодный российский национальный конкурс красоты. Одной из главных задач мероприятия является повышение престижа материнства. Ведущим юбилейного XXV конкурса стал исполнитель Дмитрий Колдун. В состав жюри вошли певица Анжелика Агурбаш, хореограф Евгений Папунаишвили, певица Наталья Гулькина, телерадиоведущая Татьяна Визбор, «Миссис Москва — 2025» Марина Куклачева и композитор Григорий Гладков.

Титул среди замужних женщин в 2025 году завоевала представительница Урала 37-летняя Екатерина Семенова. Ей вручили главный приз — авторскую эксклюзивную корону ручной работы.

Второй по значимости титул — «Гран-при миссис Россия — 2025» взяла Юлия Смолякова из Самары. Всего в конкурсе приняли участие 46 мам из 22 городов, среди которых были жены героев СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные матери.

Самые яркие моменты с юбилейного конкурса — в фотогалерее NEWS.ru.

Танцор и шоумен Евгений Папунаишвили и Алла Маркина, директор конкурса «Миссис Россия» и Фонда «Планета Женщин»
Танцор и шоумен Евгений Папунаишвили и Алла Маркина, директор конкурса «Миссис Россия» и Фонда «Планета Женщин»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Дмитрий Колдун
Певец Дмитрий Колдун
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Екатерина Семенова, 37-летняя мама из Магнитогорска, завоевала корону «Миссис Россия — 2025»
Екатерина Семенова, 37-летняя мама из Магнитогорска, завоевала корону «Миссис Россия — 2025»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Екатерина Семенова, 37-летняя мама из Магнитогорска, завоевала корону «Миссис Россия — 2025»
Екатерина Семенова, 37-летняя мама из Магнитогорска, завоевала корону «Миссис Россия — 2025»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Екатерина Семенова стала победительницей XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин
Екатерина Семенова стала победительницей XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Екатерина Семенова стала победительницей XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин
Екатерина Семенова стала победительницей XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Екатерина Семенова стала победительницей XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин
Екатерина Семенова стала победительницей XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Дмирий Колдун и Алла Маркина, директор конкурса «Миссис Россия» и Фонда «Планета Женщин»
Певец Дмирий Колдун и Алла Маркина, директор конкурса «Миссис Россия» и Фонда «Планета Женщин»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финал XXV всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Финал XXV всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
конкурсы красоты
женщины
шоу
Дмитрий Колдун
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров
Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 августа, привычная картина
Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без общения с журналистами
«Шаг вперед»: назван вопрос, который до этого не обсуждали РФ и США
«Обед отменен»: переговоры между Россией и США завершены
Названа причина, почему Путин на Аляске отказался от своей давней традиции
«Next time in Moscow»: Трамп оценил идею Путина провести встречу в Москве
Стало известно о возможном восстановлении полетов между РФ и США
Трамп назвал переговоры с Путиным продуктивными при одном «но»
«Готовы работать»: Путин выразил надежду, что путь к миру на Украине найдет
Путин оценил возможность завершить конфликт на Украине
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о мире на Украине
«Диалог назрел»: Путин оценил нынешние отношения России и США
Путин заявил, что при президентстве Трампа конфликта на Украине не было бы
Трамп раскрыл, когда будет введен режим прекращения огня на Украине
Путин оценил обстановку на переговорах с США на Аляске
Чтец по губам расшифровал, что Трамп сказал Путину при встрече
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.