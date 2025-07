Тяжелое детство, конфликт с Киркоровым, глухота: куда пропал Дмитрий Колдун

Недавно отметивший 40-летний юбилей певец Дмитрий Колдун обрел популярность после победы в «Фабрике звезд» в 2006 году. Что известно о личной жизни и проблемах со здоровьем артиста, из-за чего он ссорился с Филиппом Киркоровым?

Что известно о тяжелом детстве и пути к популярности Колдуна

Певец родился 11 июня 1985 года в Минске в семье учителей. У Колдуна есть брат Георгий, который тоже выбрал путь шоу-бизнеса, он стал телеведущим и актером и теперь активно работает в этой сфере.

В детстве Колдун интересовался биологией и мечтал стать врачом. Но со временем его увлекла музыка. В подростковом возрасте он играл в группе «Тяжелый колесный плуг», исполняя песни на белорусском языке.

После окончания школы Колдун поступил на химический факультет Белорусского государственного университета. Он активно участвовал в жизни вуза — выступал на концертах и капустниках.

Колдун рассказывал, что после развода родителей для него наступили тяжелые времена. Артист понимает, что, воспитываясь в таких условиях, мог стать совершенно другим человеком.

«Иногда вспоминаю свое детство, как я рос, в какой среде… Поначалу у меня была замечательная семья, которая распалась, когда мне было шесть лет. Мы (с братом. — NEWS.ru) жили то с мамой, то с папой», — приводит слова Дмитрия StarHit.

Позднее мама певца встретила нового мужчину: «Отчим у меня был странный, окружение его такое же, соседи… Круглосуточный алкоголь, побои, драки — все это не прекращалось годами. Исходя из этого, наверное, все сложилось лучше, чем могло быть в 90% случаев».

Как сложилась личная жизнь Колдуна

В школьные годы артист познакомился с Викторией Хомицкой. В 2012 году они поженились, а через год у них родился сын Ян. В 2016-м у пары появилась дочь Алиса.

Певец рассказывал, что какого-то секрета долгих отношений нет. Как считает музыкант, ему просто повезло. Колдун отметил, что важно найти человека, «который тебя не бесит».

В 2022 году Колдун впервые рассказал о серьезных проблемах со слухом. Врачи диагностировали у него тиннитус — травму, из-за которой исполнитель почти ничего не слышит левым ухом.

«Однажды меня пригласили на проект, где надо было пострелять из танкового пулемета. И не сказали, что из такого крупнокалиберного оружия нужно стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. А я не знал, у меня заложило ухо, и после этого еще выступал в какой-то военной части», — поделился вокалист.

Из-за чего Колдун поссорился с Киркоровым

В июне Колдун заявил, что помирился с российским коллегой Филиппом Киркоровым. Артисты работали вместе в прошлом, но сотрудничество прекратилось из-за ссоры.

Колдун признался, что конфликт разгорелся из-за его горячности и неопытности. Ссора принесла певцу неприятности. Спустя годы артист помирился с Киркоровым, но не смог восстановить теплое общение с ним. Колдун знает, что поп-король находится в больнице, но не стал писать ему напрямую.

«В новостях читал. Мы общаемся очень редко. Желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал певец.

Краеугольным камнем в отношениях певца с композитором Виктором Дробышем и Киркоровым стало Евровидение-2007. Продюсер предлагал Колдуну исполнить трек Get Up, который ранее исполнила в Финляндии группа The Ratzz. В этот момент к Колдуну пришел Киркоров с написанной вместе с Кареном Кавалеряном песней Work Your Magic. После этого отношения с Дробышем разладились.

«Это сложный период, потому что были ссоры, склоки и прочие недоразумения. У меня был контракт с Виктором Дробышем, а на Евровидение я съездил с Филиппом Киркоровым. Они стали ссориться из-за того, с кем я должен остаться. Я не остался ни с кем, в итоге испортил отношения со всеми», — рассказывал артист в одном из интервью.

Колдун ушел к продюсеру Александру Луневу — этот шаг стоил певцу всего накопленного, в том числе контактов, репутации и имиджа. Дошло до того, что певцу пришлось экономить на еде и жилье, а мама продала квартиру, чтобы помочь ему выбраться из ямы. Однако артист не сдавался и в итоге смог справиться со сложностями.

