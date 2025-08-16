Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Венгрии объяснили, что принесла встреча Путина и Трампа на Аляске

Сийярто: мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели беседу в конгресс-центре Arctic Warrior Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели беседу в конгресс-центре Arctic Warrior Фото: Сергей Бобылёв, РИА Новости/kremlin.ru

Мир стал безопаснее после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, главы государств «заслуживают уважения» за проведение саммита. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил глава МИД.

Мир становится безопаснее, пока существует диалог между США и Россией на высоком уровне, — объяснил Сийярто.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что встреча Путина и Трампа оказалась конструктивной и позитивной. Он отметил, что переговоры на Аляске также можно назвать историческими, особенно после четырехлетней паузы в отношениях Москвы и Вашингтона.

Помощник российского президента Юрий Ушаков тем временем сообщил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.

