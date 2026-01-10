Два человека ранены при массированной атаке БПЛА на Воронеж

При массированной атаке украинских беспилотников в Воронеже пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его информации, у мужчины зафиксированы осколочные ранения, у женщины — травма головы.

По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА один из дронов врезался в многоэтажный дом в северной части Воронежа. По версии канала, взрывной волной были повреждены минимум пять квартир в этом здании. Минобороны РФ и местные власти эту ситуацию не комментировали.

До этого уточнялось, что за последние сутки российские системы ПВО сбили 70 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. В Минобороны также отметили уничтожение управляемой ракеты большой дальности «Нептун». С начала СВО, по данным ведомства, было ликвидировано 108 276 вражеских дронов.

Кроме того, российские вооруженные силы начали получать сверхтвердые патроны IGLA 100, предназначенные для уничтожения беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Представители Ростеха сообщили, что дробь этих патронов способна легко пробивать двигатели, блоки управления, провода, пропеллеры и другие прочные элементы дронов.