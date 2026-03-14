14 марта 2026 в 08:36

В Кремле ответили, сходятся ли Россия и США во мнениях по экспорту нефти

Песков заявил, что интересы России и США в части нефтяного экспорта совпадают

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москва и Вашингтон сходятся во мнениях относительно российского нефтяного экспорта, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, обе стороны заинтересованы в этом. Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты активно пытаются стабилизировать энергетические мировые рынки.

В настоящий момент в попытках стабилизировать энергетические мировые рынки американцы пошли на это исключение из санкций сроком на один месяц. Мы в данном случае совпадаем с американцами в этой заинтересованности, это тоже в наших интересах, — сказал он.

Песков также отметил, что российская нефть в нынешней ситуации ближневосточного кризиса просто необходима мировому рынку. По его мнению, это очевидно. Так представитель Кремля прокомментировал решение США снять санкции с операций по продаже черного золота из России, загруженного на танкеры до 12 марта.

Кроме того, по словам Пескова, Москва продолжает быть в контакте с Каракасом. Стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии.

