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09 июня 2026 в 01:16

Прилепин высказался о патриотических праздниках в России

Прилепин заявил о поддержке роста патриотических праздников в России

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Писатель Захар Прилепин заявил, что поддерживает увеличение числа патриотических праздников в стране, передает aif.ru. При этом он отметил, что лично День России не отмечает.

День независимости России отмечать в распавшейся империи так себе история. Но если другие празднуют, то хорошо. Чем больше патриотических праздников, тем лучше, — сказал Прилепин.

По его словам, 12 июня для него связано с семейным событием, а не с государственным праздником. Он добавил, что относится к расширению числа патриотических дат положительно.

Ранее сообщалось, что власти Ямала запретили розничную продажу алкогольных напитков на территории округа в День России, 12 июня. Ограничение введено для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время массовых праздничных мероприятий.

Кроме того, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал: выходной в честь Дня России 12 июня не отразится на зарплате. Он отметил, что выплаты рассчитываются в соответствии с производственным календарем.

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