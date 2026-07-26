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26 июля 2026 в 16:37

Раскрыта тайна астероида, уничтожившего динозавров 66 млн лет назад

Sience Advances: в гибели вымерших динозавров виноват метеорит с редким составом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Астериод, уничтоживший динозавров 66 млн лет назад принадлежал к редчайшему типу углистых хондритов — метеоритам CO, сообщил журнал Sience Advances. Исследование провела международная группа ученых под руководством Филиппа Клея из Брюссельского университета.

Доля такого типа метеоритов, найденных на Земле составляет всего 5%. CO-хондриты — группа метеоритов, сформировавшихся во внешней Солнечной системе при высоких температурах. Их отличает очень низкое содержание серы. По мнению ученых, главная причина гибели динозавров заключается в мелкодисперсном пылевом материале — тонком слое пыли от испарившегося астероида и выброшенных горных пород. Она блокировала солнечный свет на годы и вызвала резкое похолодание.

Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая палеонтологи обнаружили сотни микроскопических фрагментов янтаря, датируемых средним девоном — возрастом около 385 млн лет. Эта находка опережает предыдущий древнейший образец на 65 млн лет и более чем на 150 млн лет — эпоху первых динозавров.

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