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16 июля 2026 в 14:49

Палеонтологи обнаружили в Китае янтарь возрастом в сотни тысяч лет

В Китае нашли древнейший янтарь возрастом 385 млн лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая палеонтологи обнаружили сотни микроскопических фрагментов янтаря, датируемых средним девоном — возрастом около 385 млн лет, сообщает Science Alert. Эта находка опережает предыдущий древнейший образец на 65 млн лет и более чем на 150 млн лет — эпоху первых динозавров.

Микроскопические янтарные вкрапления, размер которых не превышает одного миллиметра, извлечены из горных отложений, залегающих в приграничной зоне между Китаем и Казахстаном. В ряде фрагментов зафиксированы воздушные включения в виде пузырьков, а также инородные частицы, природа которых на текущем этапе остается предметом дальнейших исследований.

Проведенный химический анализ показал, что молекулярный состав древней смолы демонстрирует значительное сходство с составом смолы современных голосеменных растений. Ученые отмечают, что механизм выработки защитной смолы хвойными породами сформировался в эволюционном процессе существенно раньше, чем полагалось ранее.

В начале июля на Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом 1,5 кг, сочетающий в себе прозрачный и матовый янтарь. Возраст находки составляет около 40 млн лет. Самородку присвоено название «Юбиляр» — в честь 80-летия Калининградской области. Статус уникального присваивается янтарю весом более 1 кг. В 2025 году было обнаружено 13 таких самородков, тогда как в текущем сезоне — пока только один.

Азия
Китай
янтарь
палеонтология
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