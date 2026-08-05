Судно наехало на матрас с детьми в Ленинградской области

Судно наехало на матрас с детьми в Ленинградской области Судно наехало на матрас с детьми 5 и 8 лет в Ленинградской области

Маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя детьми в Ново-Свирском канале в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Оба ребенка пострадали, им оказывают медицинскую помощь. По факту происшествия проводится проверка. На место выехал прокурор.

Волховстроевская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства наезда маломерного судна на надувной матрас с двумя детьми в возрасте 5 и 8 лет в акватории Ново‑Свирского канала. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, — отмечается в сообщении.

Ранее шесть человек, включая двоих детей, получили травмы в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург — Невель в Струго-Красненском округе Псковской области. По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель Renault Sandero при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю Skoda Rapid.

Между тем сообщалось, что неизвестный мужчина в кепке распылил перцовый газ в вагоне поезда на станции метро «Бауманская», в результате чего пострадали дети. Инцидент начался с конфликта злоумышленника со студентом одного из московских вузов — гражданином Экваториальной Гвинеи.