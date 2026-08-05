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05 августа 2026 в 15:02

Минивэн перевернулся на крышу, съехав в кювет на трассе в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Приозерском районе Ленинградской области минивэн Lada Largus перевернулся на крышу в результате падения в кювет, пишет Мойка78 со ссылкой на «Леноблпожспаса». Серьезное ДТП произошло на 139-м километре федеральной трассы «Сортавала».

По данным службы, водитель не справился с управлением. На место аварии прибыли спасатели 114-й пожарной части Приозерского отряда. Специалисты перевернули машину и отключили аккумуляторную батарею. В результате ДТП пострадал 63-летний водитель — его госпитализировали.

Ранее в Алтайском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса — машина перевернулась на дороге. В ходе аварии пять человек получили травмы, из них двое — дети восьми и 12 лет. Всем оказали первую медицинскую помощь, после чего пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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