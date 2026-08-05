Стало известно, как покупки валюты Минфином повлияют на курс рубля

Ослабление рубля на фоне роста объема валютных интервенций Минфина вызвано не столько самим объемом интервенций (6,5 млрд рублей в день), сколько эффектом неожиданности, заявил NEWS.ru предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. По его словам, объем скромен на фоне общего оборота Мосбиржи и сам по себе не способен обвалить курс.

Для рубля это умеренно негативный фактор, но не столько из-за самого роста ежедневного объема с 5,4 до 6,5 млрд рублей, сколько из-за того, что рынок закладывал заметно меньшую цифру — часть аналитиков ожидала от 1 до 3 млрд рублей в день, и превышение этих ожиданий и вызвало моментальное ослабление курса. При этом сам объем в 6,5 млрд рублей в день скромен на фоне общего оборота валютного рынка Мосбиржи и сам по себе не выглядит достаточным для резкого обвала [курса рубля], — сказал Астафьев.

По его словам, давление на рубль сложилось из совокупности факторов, среди которых завершение налогового периода и снижение ключевой ставки ЦБ, однако именно сюрприз от Минфина стал триггером для моментального движения курса. В ближайшие недели рубль сохранит позиции у текущих уровней при отсутствии внешних шоков, считает Астафьев.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что до конца года курс доллара может увеличиться до 90 рублей. По его словам, к таким колебаниям стоит относиться спокойно, а сбережения лучше инвестировать в золото.