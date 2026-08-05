Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 12:23

Россия собралась вложить миллиарды в золото и валюту

В Минфине обещали направить на покупку валюты и золота 136,17 млрд рублей

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

С 7 августа по 4 сентября Министерство финансов РФ планирует приобрести иностранную валюту и золото на сумму 136,17 млрд рублей в рамках бюджетного правила, сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте. Ежедневный объем операций установлен в размере 6,5 млрд рублей в эквиваленте.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 136,17 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2026 года по 4 сентября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 6,5 млрд рублей, — заявили в ведомстве.

Ранее Всемирный совет по золоту сообщил, что чистый спрос мировых центробанков на золото во втором квартале 2026 года достиг рекордных 289 тонн. Этот показатель оказался в пять раз выше пересмотренного результата первого квартала, составившего 57 тонн, и стал максимальным для аналогичных периодов за всю историю наблюдений. В отчете отмечалось, что основной вклад в рост внесли центральные банки Польши, увеличивший запасы на 51 тонну, и Китая, нарастивший резервы на 33 тонны.

Кроме того, стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 22 июля превысила отметку $4150 за тройскую унцию. Цена драгоценного металла увеличилась на 2,79%. Позднее темпы роста снизились, фьючерс торговался на уровне $4146 за тройскую унцию.

Экономика
Россия
Минфин
золото
валюта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пермские силовики задержали фотографа объектов НПЗ
Энергетик объяснил, сможет ли Украина защитить всю страну от энергокризиса
Пожар вместо ключей: обманутая мошенниками пенсионерка впала в кому
ФБР раскрыло детали сотрудничества США с Москвой и Пекином
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Олимпийская чемпионка оценила победу россиян в состязании по прыжкам в воду
Астроном заявил, что в августе можно рассмотреть крупную галактику
Раскрыт небывалый масштаб заражения циклоспорозом в США
Военный эксперт оценил запасы оружия ВСУ
«Рост ненависти»: Мирошник назвал Украину государством-террористом
ВС РФ нанесли удары возмездия по Украине: склад БПЛА и 3 сухогруза в труху
Экономист ответил, как изменились условия по вкладам
Раскрыта тактика премьера Венгрии по блокировке Украины в ЕС
Гидросамолет с пассажирами совершил вынужденную посадку
Политолог объяснил подоплеку дела НАБУ против Арахамии
Зеленский пожаловался на Запад
Психосоматолог ответила, можно ли быть постоянно счастливым
Молния во время футбольного матча привела к трагедии
Катя IOWA поделилась опытом использования ИИ в музыкальном творчестве
Дело возбуждено после взрыва автомобиля главы «Уралдронзавода»
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.