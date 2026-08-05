Россия собралась вложить миллиарды в золото и валюту В Минфине обещали направить на покупку валюты и золота 136,17 млрд рублей

С 7 августа по 4 сентября Министерство финансов РФ планирует приобрести иностранную валюту и золото на сумму 136,17 млрд рублей в рамках бюджетного правила, сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте. Ежедневный объем операций установлен в размере 6,5 млрд рублей в эквиваленте.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 136,17 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2026 года по 4 сентября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 6,5 млрд рублей, — заявили в ведомстве.

Ранее Всемирный совет по золоту сообщил, что чистый спрос мировых центробанков на золото во втором квартале 2026 года достиг рекордных 289 тонн. Этот показатель оказался в пять раз выше пересмотренного результата первого квартала, составившего 57 тонн, и стал максимальным для аналогичных периодов за всю историю наблюдений. В отчете отмечалось, что основной вклад в рост внесли центральные банки Польши, увеличивший запасы на 51 тонну, и Китая, нарастивший резервы на 33 тонны.

Кроме того, стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 22 июля превысила отметку $4150 за тройскую унцию. Цена драгоценного металла увеличилась на 2,79%. Позднее темпы роста снизились, фьючерс торговался на уровне $4146 за тройскую унцию.