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05 августа 2026 в 13:30

Катя IOWA поделилась опытом использования ИИ в музыкальном творчестве

Катя IOWA призналась, что использует ИИ для ускорения работы над аранжировкой

Катя IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова) Катя IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певица Катя IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова) призналась в беседе с НСН, что использует искусственный интеллект исключительно для ускорения работы над аранжировкой песен. По ее словам, нейросети действительно облегчают производство музыки и расширяют творческие возможности. При этом развитие технологий создает новые риски, связанные с использованием авторского контента для обучения нейросетей, отметила артистка.

ИИ — помощник, который ускоряет работу над аранжировкой. Мне не понравилось работать с ним над текстом. Я все равно получаю результат, который меня не устраивает. Поэтому я от начала до конца работаю над текстом и музыкой самостоятельно. И затем уже ИИ помогает подобрать скрипку, барабаны, раскладку хора. Хор обязательно набираем сами и записываем его, так как очень важно, чтобы звучание было живым. Ведь артист вкладывает в свое творчество не только большие деньги, но и собственный жизненный опыт, глубокие эмоции и переживания, — высказалась IOWA.

Она отметила, что многие артисты опасаются инициатив, которые могут позволить крупным компаниям использовать их произведения для обучения ИИ. Певица добавила, что впоследствии это может привести к тому, что люди «перестанут различать живое звучание от сгенерированного».

Ранее IOWA заявила, что иногда идеи двух исполнителей могут неизбежно пересекаться. Она подчеркнула, что почти у любого артиста есть отсылки на творчество предшественников.

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