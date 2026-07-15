Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате Певица IOWA: идеи двух исполнителей могут пересекаться

Иногда идеи двух исполнителей могут неизбежно пересекаться, заявила Super.ru певица Катя IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова). Она отметила, что почти у любого артиста есть отсылки на творчество предшественников.

Некоторые артисты прям громко говорят, что у них что-то украли, но если копнуть первоисточники, то можно найти и у этого артиста кучу отсылок к другим артистам из мировой истории, — заявила IOWA.

Певица подчеркнула, что похожие идеи часто возникают из-за общего круга вдохновения, а не из-за намеренного копирования. По ее словам, искусство развивается благодаря переосмыслению существующих идей, поэтому не каждое сходство стоит считать плагиатом.

Ранее IOWA рассказала, как относится к народным песням. Она отметила, что не любит, когда исполнение превращается в пародию, так как новое поколение не понимает смысл фольклорных композиций.