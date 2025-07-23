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23 июля 2025 в 20:46

Министру «влетело» за фаллоимитирующий костюм IOWA на детском концерте

Новгородского министра отчитали после выступления IOWA на детском концерте

IOWA IOWA Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прокуратура Новгородской области вынесла представление министру культуры и туризма региона за недостаточный контроль при организации выступления певицы IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова) в День защиты детей в Великом Новгороде, пишет ТАСС. Причиной стал комбинезон артистки, который сочли «опасным для здоровья и развития» детей.

Прокуратура региона направила соответствующее представление министру культуры и туризма Новгородской области 9 июля текущего года, — сказано в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что организаторы концерта проигнорировали возрастные ограничения, которые были на афишах группы в других городах. Вход на мероприятие был свободный. Материалы передали в Рособрнадзор.

IOWA вышла на сцену в полосатом облегающем комбинезоне, поверх которого надела прозрачное платье с объемными элементами по бокам и вытянутыми плечами. Многие пользователи выразили мнение, что костюм певицы напоминает мужской половой орган.

Ранее блогер Виктория Боня устроила фотосессию на входе в одно из заведений в Москве после своего возвращения в столицу, и это вызвало негодование у одного из прохожих. Мужчина, увидев ее, воскликнул: «Вы охренели?» Боня в ответ заявила, что у него плохая энергетика.
IOWA
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