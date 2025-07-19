Возвращение Виктории Бони в Москву сразу обернулось скандалом

Блогерша Виктория Боня устроила фотосессию на входе в одно из заведений в Москве после своего возвращения в столицу, что вызвало негодование у одного из прохожих, сообщает журнал PUDRA MEDIA в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Боня случайно перегородила проход, после чего на нее обрушилась критика.

Вы охренели? — с негодованием воскликнул входивший в заведение мужчина.

После этого Боня заявила, что у прохожего плохая энергетика. Некоторые интернет-пользователи также встали на сторону блогерши и обвинили прохожего в хамском поведении.

До этого стало известно о наложении на Викторию Боню штрафа в размере 50 тысяч рублей за распространение информации, пропагандирующей употребление психоактивных веществ. Основанием для штрафа стало видео, где модель рассказывала о своем опыте использования галлюциногенного растительного отвара, который, по ее словам, помог решить финансовые проблемы.

Ранее Боня сделала заявление относительно наследственных прав своей дочери Анджелины. Она уверенно заявила, что отсутствие официального брака с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом, наследником корпорации Smurfit Kappa Group, не станет препятствием для дочери в получении многомиллиардного состояния отца.