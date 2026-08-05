Бывший продюсер Газманова признался в преступлении Экс-продюсер Газманова сознался в мошенничестве и нарушении авторских прав

Вину по делу, связанному с мошенничеством и нарушением авторских прав, полностью признал экс-продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. В процессе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения выяснилось, что фигурант уже выплатил потерпевшему исполнителю 12 млн рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.

Вину признал. Ущерб частично возместил, — указал источник.

Срок содержания под стражей для Филиппа Россы был продлен до 6 сентября Басманным судом Москвы 4 августа. Экс-продюсеру инкриминируют хищение чужих денежных средств, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также неправомерное использование объектов авторских и смежных прав (часть 2 статьи 146 УК РФ).

Ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск певицы Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину по делу о нарушении авторских прав. Музыканту запретили распоряжаться совместным творческим наследием группы «Мираж». С него также взыскали более 8 млн рублей компенсации. Решение было вынесено 22 июля 2026 года.