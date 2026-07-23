Идеологу группы «Мираж» запретили исполнять около 30 песен коллектива

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск певицы Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину по делу о нарушении авторских прав. Музыканту запрещено распоряжаться совместным творческим наследием группы «Мираж», пишет ТАСС.

Кроме того, с него взыскано более 8 млн рублей компенсации. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, решение вынесено 22 июля 2026 года.

Под запрет подпали около 30 песен, включая «100 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу» и легендарный хит «Музыка нас связала». Суханкина пояснила, что осенью 2023 года узнала из судебных документов о том, что Литягин единолично распоряжался их совместными произведениями без ее согласия и не выплатил положенного вознаграждения.

Литягину А. В. запрещено распоряжаться исключительным правом Суханкиной М. А. на совместное исполнение произведений, опубликованных под именем группы «Мираж». Также суд взыскал с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 8 032 892 рублей, — указано в публикации.

Это решение может стать прецедентом для других судебных разбирательств в сфере авторского права и повлиять на дальнейшую концертную деятельность бывших участников группы. Сама Суханкина пока не комментировала итоги разбирательства.

Ранее сообщалось, что французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями популярного мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», за 12 дней июня направила 94 иска в арбитражные суды нескольких российских регионов. Все требования касаются взыскания компенсаций за нарушение авторских прав.