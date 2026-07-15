Создатели «Леди Баг» подали 94 иска в российские суды за 12 дней

Французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями популярного мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», за 12 дней июня направила 94 иска в арбитражные суды нескольких российских регионов, сообщает РИА Новости. Все требования касаются взыскания компенсаций за нарушение авторских прав.

Иски с 19 по 30 июня поступили в суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей. Сумма одного искового заявления, как правило, составляет несколько десятков тысяч рублей. Ответчиками выступают преимущественно индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы.

Самый крупный иск на данный момент рассматривает арбитражный суд Москвы. Французская компания требует 30 млн рублей с петербургского ООО «Лента», управляющего одноименной торговой сетью, а также с московских компаний «2Х2 Эдженси» и «Р-СПБ» в качестве соответчиков.

Ранее сообщалось, что лейбл рэпера Гуфа DOMA проиграл суд на 467 тыс. рублей из-за концерта певца Тимы Белорусских в московском клубе. Претензии Российского авторского общества связаны с пятью песнями артиста и шестью иностранными композициями, которые звучали во время перерывов. Суд встал на сторону РАО.