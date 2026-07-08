Британия против «Маши и Медведя», пекло в Киеве, снег в июле: что дальше

Британия против «Маши и Медведя», пекло в Киеве, снег в июле: что дальше

Депутаты из Великобритании почти сутки смотрели мультсериал «Маша и Медведь», в некоторые регионы России может вернуться зима, в двух районах Киева после взрывов начались пожары — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Британские депутаты за ночь посмотрели 200 серий «Маши и Медведя»

Более 50 британских парламентариев провели почти сутки за просмотром российского мультсериала «Маша и Медведь», сообщили источники. По их словам, таким образом депутаты пытались выявить в произведении признаки пропаганды. При этом в компании Animaccord, которая выпускает «Машу и Медведя», подчеркнули, что ее бизнес всегда был частным и никогда не получал финансирование от государства.

Как уточнили информаторы, с предложением запретить мультфильм к министру культуры Лизе Нэнди обратился депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон. Парламентарий охарактеризовал его как «инструмент российской мягкой силы». Для проверки своих подозрений законодатели просмотрели свыше 200 серий продолжительностью около семи минут каждая.

Депутат Госдумы Елена Драпеко в свою очередь называла дуростью идею запретить «Машу и Медведя» в Великобритании. Она заявила, что попытки избавиться от культурного наследия России выглядят абсурдно. По ее мнению, подобные инициативы лишь демонстрируют недальновидность их авторов.

Елена Драпеко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Думаю, в Британии дураки, что хотят запретить „Машу и Медведя“. А если бы еще Луну и Солнце запретили, чтобы не светили? СССР — это история. Можно на карте заклеить нас скотчем, чтобы не было видно, но мы от этого не исчезнем. Так же из истории мира не пропадет Советский Союз, а наши мультфильмы все равно останутся одними из лучших на земле. Мы „Машу и Медведя“ делали совсем не для того, чтобы влиять на британцев. Это произведение искусства, созданное для радости детей, а не пропаганда. Мультфильм — история нашей жизни. Это то, как в РФ видят мир. То есть „Маша и Медведь“ создавался для внутреннего потребления. А тому, что миру интересен этот мультфильм, мы очень рады», — резюмировала Драпеко.

В какие регионы России скоро вернется зима

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова не исключила вероятность выпадения снега в ряде регионов России на текущей неделе. По ее словам, осадки ожидаются в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Она также добавила, что в Сибири на этой неделе прогнозируется похолодание.

«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии», — уточнила синоптик.

В Москву тем временем вскоре вернется жара. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 10 июля столбики уличных термометров покажут до +27 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой», — предупредила эксперт.

Ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что 11 и 12 июля на российскую столицу обрушатся аномальные ливни, вызванные эффектом Фудзивары — слиянием двух циклонов в суперциклон. Количество осадков может достичь 80% месячной нормы, что составит до 67 литров воды на квадратный метр.

«В предстоящие выходные эффект Фудзивары <...> породит суперциклон. На столицу обрушатся аномальные ливни — в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы», — уточнил Тишковец.

Киев в огне: в украинской столице после взрывов вспыхнули пожары

В Киеве ночью 8 июля прогремела серия мощных взрывов, заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, они были зафиксированы после объявления в украинской столице баллистической опасности.

В Деснянском районе после попадания ракеты произошло возгорание складских помещений, в Святошинском районе зафиксирован пожар в нежилом здании, уточнил Кличко. Местные жители в соцсетях утверждают, что в некоторых частях города отключился свет.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в свою очередь заявил, что под Киевом полностью уничтожен Жулянский машиностроительный завод «Визар». Причиной разрушения стали взрывы на складе боеприпасов, расположенном рядом с предприятием. Мосийчук уточнил, что завод занимался ремонтом зенитно-ракетных систем ВСУ.

МЧС Украины Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минобороны России тем временем сообщили, что в ответ на террористические удары со стороны Украины российские войска в ночь на 8 июля нанесли массированный групповой удар, в ходе которого были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса противника в Киеве. Также были разрушены объекты логистической, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.

В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием, все назначенные цели были успешно поражены. Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки продемонстрировали высокую эффективность, сбив в общей сложности восемь управляемых авиабомб и 903 БПЛА самолетного типа.

Читайте также:

Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля

Называла маму тупой: женщина рассказала, как убила пятилетнюю дочку

7 трупов за 10 минут: сектант Белов вырезал всю семью и сел на пожизненное

«Ничего такого за 17 лет не было»: босс изнасиловал сотрудницу в подсобке