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08 июля 2026 в 15:05

Завод по ремонту ракетных систем ВСУ разрушен после мощной детонации

Экс-депутат Рады Мосийчук: под Киевом уничтожен завод «Визар»

Игорь Мосийчук Игорь Мосийчук Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Жулянский машиностроительный завод «Визар» под Киевом полностью уничтожен, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он добавил, что причиной разрушения стали взрывы на складе боеприпасов, расположенном рядом с предприятием.

Детонация на складе, по его словам, продолжалась с 04:00 до 12:00. Мосийчук уточнил, что предприятие занималось ремонтом зенитно-ракетных систем ВСУ.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в результате атаки российских войск повреждения в украинской столице получил судостроительный завод «Кузница на Рыбальском». Там производятся артиллерийские катера «Гюрза-М».

До этого сообщалось, что в Киеве вновь прогремели взрывы после объявления баллистической опасности. Мэр города Виталий Кличко заявил о возгорании складских помещений в Деснянском районе и пожаре в нежилом здании в Святошинском районе. По данным местных пабликов, в некоторых районах города произошло отключение электричества.

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