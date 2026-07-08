Завод по ремонту ракетных систем ВСУ разрушен после мощной детонации

Жулянский машиностроительный завод «Визар» под Киевом полностью уничтожен, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он добавил, что причиной разрушения стали взрывы на складе боеприпасов, расположенном рядом с предприятием.
Детонация на складе, по его словам, продолжалась с 04:00 до 12:00. Мосийчук уточнил, что предприятие занималось ремонтом зенитно-ракетных систем ВСУ.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что в результате атаки российских войск повреждения в украинской столице получил судостроительный завод «Кузница на Рыбальском». Там производятся артиллерийские катера «Гюрза-М».
До этого сообщалось, что в Киеве вновь прогремели взрывы после объявления баллистической опасности. Мэр города Виталий Кличко заявил о возгорании складских помещений в Деснянском районе и пожаре в нежилом здании в Святошинском районе. По данным местных пабликов, в некоторых районах города произошло отключение электричества.